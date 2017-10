ROUNDUP: VW hebt operative Ergebnisprognose - Diesel belastet unterm Strich

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern wird bei seiner Ergebnisprognose dank des guten Laufs in China und bei teureren Autos optimistischer. Allerdings stellte Finanzchef Frank Witter am Freitag den angehobenen Ausblick unter die Bedingung, dass Sondereinflüsse herausgerechnet werden. Mit einem solchen Schritt war von Finanzanalysten gerechnet worden.

ROUNDUP 2: Linde-Spitze sauer auf Praxair-Kollegen

MÜNCHEN - Streit im Management belastet die geplante Fusion des Industriegasekonzerns Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair . Der Praxair-Finanzchef und designierte Finanzchef des fusionierten Konzerns, Matthew White, soll vor Investoren den Anlagenbau sowie das US-Medizingasegeschäft von Linde zur Disposition gestellt haben. Das habe bei Linde eine "gewisse Aufregung" verursacht, sagte Linde-Vorstandschef Aldo Belloni am Freitag in München. Der Praxair-Chef und künftige Gesamtkonzernchef Steve Angel habe aber "die kategorischen Aussagen von Mister White dementiert. Mister Angel sagte, es sind keine Entscheidungen getroffen worden."

ROUNDUP: Kunden-Ansturm auf iPhone X lässt Lieferzeiten in die Höhe schnellen

CUPERTINO/BERLIN - Apple hat bei seinem bisher teuersten iPhone-Modell mit einem enormen Kundenansturm zu kämpfen. Rund eineinhalb Stunden nach dem Start der Vorbestellungen für das neue iPhone X rutschte die Wartezeit am Freitag auf fünf bis sechs Wochen. In Deutschland stürzte unter der Last der Anfragen das System für die Bearbeitung von Ratenzahlungen im Apple Store ab.

ROUNDUP: Schlappe für Clariant und Huntsman - Fusion wegen Investoren abgesagt

MUTTENZ - Die Fusion ist vom Tisch: Der Chemiekonzern Clariant und der US-Konkurrent Huntsman beugen sich dem Druck von Investoren. Eine nicht ganz unerwartete Kehrtwende, denn eine Aktionärsgruppe namens White Tale hatte den Deal seit Monaten torpediert und zuletzt ihren Anteil an Clariant auf 20 Prozent ausgebaut. Am Aktienmarkt reagierten die Anleger verschnupft.

ROUNDUP: ExxonMobil trotzt Hurrikan Harvey - Gewinnsprung um 50 Prozent

IRVING - Der Anstieg der Ölpreise hat ExxonMobil im dritten Quartal trotz Belastungen durch den schweren Wirbelsturm Harvey einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss um 50 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro), wie der texanische Ölkonzern am Freitag mitteilte. Die Bilanz habe von einem soliden Geschäftsverlauf und höheren Rohstoffpreisen profitiert, sagte Vorstandschef Darren Woods.

US-Pharmakonzern Merck & Co wird trotz Quartalsverlust optimistischer

KENILWORTH - Gute Geschäfte mit dem Krebsmittel Keytruda machen dem US-Pharmakonzern Merck & Co mehr Hoffnung auf den Rest des Jahres. Obwohl milliardenschwere Sonderkosten aus der neuen Kooperation mit AstraZeneca dem Konzern im Sommerquartal rote Zahlen einbrockten, schraubte das Management seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2017 bei der Vorlage der Quartalszahlen am Freitag nach oben.

ROUNDUP: LafargeHolcim rudert bei Prognosen zurück

ZÜRICH - Der Schweizer Zementriese LafargeHolcim setzt die Messlatte etwas tiefer. Zum Jahresende rechnet der Konzern mit einer nachlassenden Wachstums-Dynamik und senkt in der Folge seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr. Der neue Chef Jan Jenisch setzt sich nun die Vereinfachung der Strukturen, Kostendisziplin und Leistungsmanagement als Ziele. Die Prognosesenkung kam Aktienmarkt nicht gut an.

ROUNDUP: Wirbelstürme verhageln Gewinnpläne von Talanx - Hannover Rück schweigt

HANNOVER - Die Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" sowie die Erdbeben in Mexiko schlagen beim Versicherungskonzern Talanx teuer zu Buche. Insgesamt dürften die Katastrophenschäden den Konzern rund 900 Millionen Euro kosten, teilte der Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück am Freitag in Hannover mit. Der ursprünglich geplante Jahresgewinn von 850 Millionen Euro ist damit außer Sichtweite. Unter dem Strich rechnet Vorstandschef Herbert Haas 2017 nun nur noch mit einem Gewinn von 650 Millionen Euro.

ROUNDUP: UBS meistert Marktflaute

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Flaute an den Finanzmärkten gut überstanden. Nicht nur die wichtige Vermögensverwaltung konnte ihren Gewinn im dritten Quartal steigern, sondern selbst die vom allgemein mauen Wertpapier-Handel besonders betroffene Investmentbanking-Sparte.

ROUNDUP: Nemetschek wächst weiter kräftig - Tempo lässt aber nach

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek legt dank hoher Nachfrage aus dem Ausland und eines guten Wartungsgeschäfts weiter kräftig zu. Das Wachstumstempo ging im dritten Quartal allerdings etwas zurück - zudem belastete der im Vergleich zum Dollar stärker gewordene Euro. Konzernweit stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 95,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18 Prozent auf 24,8 Millionen Euro zu. Damit verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Experten knapp.

Deutsche Börse leidet unter Marktflaute: Ziele kaum mehr erreichbar

ESCHBORN - Die von einem Insiderverfahren gebeutelte Deutsche Börse muss die nächste Schlappe einstecken: Die Ruhe an den Finanzmärkten zwingt den Frankfurter Börsenbetreiber nach den ersten drei Quartalen dazu, seine Prognose in Frage zu stellen. Die Deutsche Börse werde die "Ziele für das Gesamtjahr 2017 sehr wahrscheinlich nicht ganz erreichen können", erklärte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer am Donnerstagabend am Firmensitz in Eschborn bei Frankfurt. Wo die Deutsche Börse nun am Jahresende herauskommen will, verriet er indes nicht.

