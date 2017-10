- Termine vom 30. Oktober bis 5. November - === M O N T A G, 30. Oktober 2017 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg 07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 9 Monate, Södertälje 07:10 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:45 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q, Ingolstadt *** 09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Drittquartalsergebnis der Marke Volkswagen, Wolfsburg 09:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) 15:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, Sondierungsgespräch in großer Runde mit allen 52 Sondierern, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober D I E N S T A G, 31. Oktober 2017 *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Oktober *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q, Tokio *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin *** 07:30 FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 14:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex August *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen M I T T W O C H, 1. November 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd 09:30 GB/Standard Chartered plc, Interim Management Statement 3Q, London *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 15:00 US/Bauausgaben September *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung *** 21:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego *** 21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park 21:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** - US/Kfz-Absatz Oktober - DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen D O N N E R S T A G, 2. November 2017 *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care, Ergebnis 3Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK), Frankfurt *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsushi *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Lübeck *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q, Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Asslar 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 3Q, Quickborn *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag 09:15 ES/Einkaufsmanagerindex Industrie Oktober *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 3Q 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 US/Fed, Reden von Fed-Gouverneur Powell (per Video- Aufzeichnung) und New-York-Fed-Präsident Dudley (17:20) - beide 2017 stimmberechtigt im FOMC - beim Alternate Reference Rates Committee Roundtable, New York *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino 23:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for Public Policy Analysis and Management, Chicago *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober - DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin F R E I T A G, 3. November 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Oktober *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q, Essen 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate, Wien 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, u.a. mit einer Entschließung zu sogenannten Share Deals zur Umgehung der Grunderwerbsteuer, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 13:30 US/Handelsbilanz September *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 17:15 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC), Washington - EU/Ratingüberprüfung für die Türkei (S&P), Belgien (Moody's), Europäische Union (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen S O N N T A G, 5. November 2017 - IT/G7, Treffen der Gesundheitsminister (bis 6.11.), Mailand ===

