Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel nach Bekanntgabe eines Zukaufs in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Mit der Übernahme des Friseurgeschäfts von Shiseido stärke der Klebstoff- und Konsumgüterhersteller seine Position in den Vereinigten Staaten und in Kanada, schrieb Analyst Christian Faitz in einer Studie vom Freitag. Die Integration des neuen Geschäftsfeldes sollte recht reibungslos verlaufen./la/she Datum der Analyse: 27.10.2017

