Am Abend hebt der letzte Flug von Air Berlin ab, ab morgen gehört die beliebte deutsche Airline der Geschichte an. Viele Mitarbeiter dürften ihren Job verlieren. Doch der Abschied fällt nicht nur ihnen schwer.

12 Uhr in der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens. Es herrscht nicht viel Betrieb am Schalter von Air Berlin. Vereinzelt sind noch Kurzstreckenflüge mit dem AB-Kürzel auf den Abflugmonitoren zu finden: Nürnberg, Berlin, Wien. Es sind die letzten Starts der "Airline mit Herz", die sich bei jeder Landung mit Schokoherzen von den Passagieren verabschiedete. Kürzlich war bereits der Langstreckenbetrieb mit einer Abschiedsschleife um den Düsseldorfer Flughafen geendet.

Heute Abend stellt Air Berlin nach knapp 40 Jahren ihren Flugbetrieb ein. Die letzten Flugzeuge sollen am späten Freitagabend in Berlin und Düsseldorf eintreffen. "Air Berlin bedankt sich an diesem traurigen Tag bei allen Mitarbeitern, Partnern und Passagieren, die uns über die vielen Jahre ihr Herz und ihre Treue geschenkt haben", teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. "Air Berlin wünscht allzeit ‚Happy Landings!' und sagt im Namen aller Mitarbeiter ‚Macht et jut!'"

"Es ist ein emotionaler Abschied für Passagiere und Airline-Mitarbeiter", heißt es in der Mitteilung. Eine rot-weiße Ära gehe nun zu Ende. Seit ihrem Erstflug 1979 habe die Airline mehr als eine halbe Milliarde Passagiere befördert. "Hoffnungen, Träume, die Sehnsucht nach der Ferne und die Liebe zum Reisen flogen immer mit und erzeugten tausende Geschichten", erklärte das Unternehmen.

Die 1978 gegründete Airline meldete Mitte August Insolvenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...