NEW YORK (Dow Jones)--Äußerst freundlich präsentiert sich das Börsenklima an der Wall Street am Freitag. Erneut zeigt sich die Berichtssaison von ihrer besten Seite. So haben am Vorabend nach Börsenschluss einige Technologieschwergewichte mit starken Quartalsberichten für kräftige Aufschläge in den Aktien und eine insgesamt verbesserte Stimmung gesorgt.

Am Freitag scheint sich der Reigen von positiven Überraschungen fortzusetzen. Einen zusätzlichen Stimmungsaufheller über Europa hinaus hat am Vortag die Europäische Zentralbank (EZB) geliefert, deren Aussagen als "taubenhaft" empfunden wurden.

Außerdem hoffen die Börsianer noch immer auf eine baldige Steuerreform in den USA. Sollte sie gelingen, dürfte die Rally an der Wall Street weiterlaufen. Auch von Konjunkturseite stimmt alles: Das BIP ist im dritten Quartal um 3 Prozent gewachsen, während Volkswirte mit plus 2,7 Prozent gerechnet hatten. Nach Börsenstart folgt noch die zweite Umfrage der Uni-Michigan-Verbraucherstimmung.

Amazon- und Alphabet-Aktie steigen über 1.000 Dollar

Zu den beeindruckenden Quartalsausweisen der Technologieunternehmen vom späten Donnerstag gehören die von Amazon und Alphabet, deren Aktien in Reaktion auf ihre Zahlen wieder die Marke von 1.000 Dollar überwinden.

Der Onlinehändler Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Hohe Ausgaben für seine Expansion und ein verlangsamtes Wachstum bei Amazon Web Services zehrten zwar erneut einen Teil des Gewinns auf, dennoch übertraf der E-Commerce-Gigant Amazon die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich. Amazon legen vorbörslich um 7,6 Prozent zu auf 1.046 Dollar zu.

Die Google-Mutter Alphabet steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Kurs der Aktie steigt um 3,1 Prozent auf 1.022 Dollar.

Intel klettern um 2,5 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal wider Erwarten deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und für seine erst vor drei Monaten angehobene Jahresprognose die Messlatte erneut höher gelegt.

Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktien des Softwarekonzerns gewinnen daraufhin 4,6 Prozent.

Merck & Co nach Zahlen fest

Am Freitag vor Börsenstart haben Merck & Co, Exxon und Chevron ihre Quartalsberichte vorgelegt. Die Merck-Aktie gewinnt vorbörslich 1,6 Prozent. Nach einem unerwartet hohen Gewinn hat der Pharmagigant den Ausblick nach oben genommen.

Kräftig nach oben ging es mit Umsatz und Gewinn beim Energiekonzern Exxon, der ebenfalls die Erwartungen übertraf. Die Aktie, die in diesem Jahr schlecht lief, steigt nun um 1,6 Prozent. Die Aktie des Konkurrenten Chevron gibt indes 1,2 Prozent nach, obwohl die Zahlen ebenfalls gut waren. Allerdings hat sich das Papier in diesem Jahr bislang besser geschlagen als Exxon.

Aktien von Mattel brechen dagegen um 18,4 Prozent ein. Der Spielzeughersteller ist dritten Quartal überraschend in die Verlustzone gerutscht und streicht daher die Dividende. Das Unternehmen litt unter anderem unter der Insolvenz der Spielwarenkette Toys R Us.

Gilead Sciences verlieren 4,3 Prozent. Der Pharmahersteller hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und das untere Ende der Umsatzprognosespanne für das vierte Quartal angehoben. Allerdings warnte das Management während der Telefonkonferenz, dass der Umsatz mit den für Gilead wichtigen Hepatitis-C-Medikamenten noch stärker zurückgehen werde.

Euro weiter unter Druck

Der Euro setzt die Abwärtsfahrt vom Vortag fort. Die Zusicherung lange Zeit niedriger Zinsen durch die EZB hat ihn gegen den Dollar an den beiden Tagen um nahezu 2 Cent gedrückt. Ein zusätzlicher Abschwung kam durch das starke US-BIP, das den Dollar stützte. Mit ihm fiel der Euro unter 1,16 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Aktuell wird er nur noch mit 1,1598 Dollar bezahlt.

Der Goldpreis stabilisiert sich auf dem niedrigeren Niveau, das er am Vortag mit dem festen Dollar erreicht hatte. Das in Dollar gehandelte Gold verteuert sich für Anleger aus anderen Währungsräumen, wenn der Greenback zulegt. Eine kleine Erholung bringt die Feinunze um 0,2 Prozent nach oben auf 1.266 Dollar.

Derweil legen Anleihen mit längerer Laufzeit leicht zu. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,45 Prozent.

Die Ölpreise geben leicht nach und halten damit das Gros der kräftigen Vortagesgewinne. Am Vortag waren die Preise kräftig nach oben gelaufen. Teilnehmer bezweifeln aber die Nachhaltigkeit des Anstiegs. Rohstoffanalyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management vertritt die Ansicht, dass der Brent-Preis nicht über 60 Dollar steigen kann. Ein stark zulegender Preis wäre ein Signal für die Ausweitung der Ölschiefer-Förderung in den USA.

Ein wichtiger Impuls könnte von dem Opec-Treffen am Montag in Wien ausgehen, an dem auch Russland teilnehmen wird. Dort soll über weitere preisstützende Maßnahmen verhandelt werden. Der Preis für die US-Sorte WTI verliert 0,4 Prozent auf 52,41 Dollar, Brent fällt um 0,6 Prozent auf 58,92 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 0,4 1,61 41,7 5 Jahre 2,08 0,5 2,07 15,2 7 Jahre 2,30 -0,2 2,30 5,1 10 Jahre 2,45 -0,8 2,46 1,0 30 Jahre 2,95 -1,7 2,97 -11,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1600 -0,23% 1,1627 1,1695 +10,3% EUR/JPY 132,56 -0,16% 132,77 133,25 +7,8% EUR/CHF 1,1627 +0,04% 1,1622 1,1651 +8,6% EUR/GBP 0,8863 -0,02% 0,8864 1,1264 +4,0% USD/JPY 114,27 +0,07% 114,19 113,90 -2,2% GBP/USD 1,3089 -0,21% 1,3117 1,3172 +6,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,41 52,64 -0,4% -0,23 -8,2% Brent/ICE 58,92 59,3 -0,6% -0,38 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,10 1.264,00 +0,2% +2,10 +10,0% Silber (Spot) 16,66 16,81 -0,9% -0,15 +4,6% Platin (Spot) 918,00 918,15 -0,0% -0,15 +1,6% Kupfer-Future 3,10 3,18 -2,4% -0,08 +22,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2017 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.