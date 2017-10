Der Pharmakonzern AbbVie (ISIN: US00287Y1091, NYSE: ABBV) wird die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 71 US-Cents je Aktie erhöhen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AbbVie damit künftig 2,84 US-Dollar an die Aktionäre aus. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 15. Februar 2018 (Record date: 12. Januar 2018). Beim derzeitigen Börsenkurs von 89,56 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...