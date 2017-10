Leipzig (ots) - Die neue Smartphone-App ARD Audiothek geht offiziell am 8. November anlässlich der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe an den Start. Zurzeit ist sie bereits als offene Beta-Version für Android und iOS in den Stores erhältlich - die Macherinnen und Macher haben in den Testwochen viel positives Feedback, wertvolle und konstruktive Kritik erhalten.



Die mobile Nutzung über das Smartphone stand beim Konzept der ARD Audiothek im Mittelpunkt. Die ARD Audiothek - von Hörspielen über Dokus bis hin zu Comedys - bündelt hochwertige Wortinhalte aus allen Radios der ARD und des Deutschlandradios und macht sie ganz einfach und jederzeit auf Abruf auf dem Smartphone zugänglich.



Wir möchten Ihnen gerne die ARD Audiothek vor dem offiziellen Start inklusive spezieller Highlights, die erst ab dem Start nutzbar sind, bei einem Pressegespräch vorstellen.



Termin: Dienstag, 7. November 2017, ab 18:15 Uhr



Ort: Hotel "The Westin Grand Berlin", Wintergarten Friedrichstr. 158 - 164, 10117 Berlin



Ihre Gesprächspartner werden sein:



- Prof. Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR; - Nathalie Wappler Hagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und MDR-Programmdirektorin; - Peter Lohmeyer, Schauspieler und Mitwirkender einer Hörspielserie für die ARD Audiothek; - Joëlle Ullrich, ARD Online, ARD.de; - Andrea Mittlmeier, Softwareentwicklung und Plattformen, BR



