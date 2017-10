Auf Jobangebote von Tim Cook hat Herr K. bei LinkedIn vergeblich gewartet. Ohnehin bleibt der erhoffte Karriere-Boom aus. Stattdessen dreht sich plötzlich alles um BigMacs, Käse und den aktuellen Supermarkteinkauf.

Er ist ein bisschen irritiert. Seit zwei Wochen netzwerkt Herr K. sich jetzt schon wie ein Irrer durch die weltgrößte Business-Plattform LinkedIn. Er muss es natürlich nicht machen. Hat er ja nicht nötig, weil quasi unkündbar in gehobener Führungsposition und so weiter. Aber man muss ja mitreden können.

Also hat Herr K. seine eigenen Karrierestationen mit einer Akribie angegeben, die selbst der NSA Glückstränen in die geröteten Augen treiben würde. Mit allenfalls kleinen Ungenauigkeiten. Die Mallorca-Urlaube der vergangenen zehn Jahre hat er zum Beispiel zu einem nüchternen "Spanisch - fließend" zusammengefasst.

Und was ist der Lohn? Die einzigen Jobangebote, die ihm aufgrund seines üppigen - und ihn eigentlich für alles außer "Papst" und "Kanzler" qualifizierenden - Lebenslaufs gemacht werden, sind: Junior Marketing Head of irgendwas bei einer Spedition aus dem Weserbergland, Trainee im Rahmen eines Flüchtlingsprojekts der Deutschen Post sowie Animateur in einem südmallorquinischen Ferienklub. Letzteres hat sicher mit seinen Top-Sprachkenntnissen zu tun, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...