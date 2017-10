=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg 07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 9 Monate, Södertälje 07:10 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:45 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto *** 09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Drittquartalsergebnis der Marke Volkswagen, Wolfsburg *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q, Ingolstadt 09:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, weiteres Sondierungsgespräch, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+3,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vq/+3,1% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj 09:15 DE/Mynaric AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,3 zuvor: 113,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +7,1 zuvor: +6,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,0 Vorabschätzung: -1,0 zuvor: -1,2 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: +1,33 zuvor: +1,34 *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 15:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, Sondierungsgespräch in großer Runde mit allen 52 Sondierern, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 21:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober ===

