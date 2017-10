Berlin (ots) - Der "Seeheimer Kreis" in der SPD hat die Sozialdemokratie vor eine Personaldebatte um Parteichef Martin Schulz gewarnt. "Es ist richtig, wenn wir nach der schweren Wahlniederlage kontrovers über Richtung und Kurs diskutieren", sagte der Sprecher des im "Seeheimer Kreis" organisierten konservativen SPD-Flügels, Johannes Kahrs, dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Ich warne aber davor, aus der inhaltlichen Diskussion eine grundsätzliche Personaldebatte zu machen."



