Der Technologie-Konzern Amazon gab am Donnerstagabend die Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2017 bekannt. Der Gewinn stieg überraschend stark, die Aktie lag nachbörslich über acht Prozent im Plus. Erwartungen von Analysten im Vorfeld wurden deutlich übertroffen. Amazon veröffentlichte am 26.10.2017 die Quartalszahlen zum dritten Quartal, die die Erwartungen der Analysten bei weitem übertrafen. Nach Handelsschluss an der Wall Street gab es im nachbörslichen Handel kein Halten mehr. Am "Prime Day" im Juli wurde eine neue Rekordmarke bei Umsatz aufgestellt, der für USD 13,7 Mrd. übernommene Bio-Supermarktkonzern Whole Foods steuerte erstmals zu Umsatz und Gewinn hinzu. Einer der Haupttreiber für das Wachstum bleibt die...

