Der italienische Notenbankchef Ignazio Visco ist wiedergewählt worden. Nach einer Attacke des ehemaligen Premiers Matteo Renzi geht Visco allerdings geschwächt in seine zweite Amtszeit.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Dekret für die Ernennung am Freitag unterzeichnet, die Verlängerung ist durch: Ignazio Visco, der Gouverneur der italienischen Staatsbank "Banca d'Italia", tritt am 1. November seine zweite Amtszeit an. Die Regierung von Paolo Gentiloni hatte zuvor am Freitag in einer Kabinettssitzung den Neapolitaner als Kandidaten bestimmt. So sieht es das Verfahren offiziell vor. Auch der Oberste Rat der Notenbank stimmte zu.

Doch dank eines Quertreibers wurde aus einem eher normalen und in der Regel vorhersehbaren Vorgang ein Politik-Drama. Die Schlammschlacht hinterlässt einen Imageschaden für Italien, der nicht so schnell wieder gutzumachen ist. Die nächsten sechs Jahre werden für Visco nicht einfach, denn die Mehrheits- und Regierungspartei Partido Democratico (PD) stellte sich zum großen Teil gegen ihn.

Der Quertreiber ist Matteo Renzi, ehemaliger Premier und Parteivorsitzender des PD. Selbst ohne ein Parlamentsmandat drückte er vergangene Woche mit Hilfe getreuer Parteimitglieder einen vielsagenden Antrag durch die Abgeordnetenkammer. Darin wird Visco, ohne ihn explizit beim Namen zu nennen, ziemlich eindeutig das Misstrauen ausgesprochen. Es müsse einen Wechsel geben, heißt es in dem Antrag. Die Notenbank habe nicht ...

