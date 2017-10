Bonn (ots) - phoenix Im Dialog: Alexander Vatlin im Gespräch mit Michael Krons: "Der Kommunismus wird keine Renaissance erleben" - Freitag, 27. Oktober 2017, 22.30 Uhr



Im Rückblick auf die Oktoberrevolution glaubt der renommierte russische Historiker Alexander Vatlin nicht, dass der Kommunismus noch einmal eine Renaissance erleben wird. Die Russische Revolution sei ein wichtiger Teil dieses Jahrhunderts gewesen, der für die Russen jetzt aber vorbei sei. Die Idee vom Kommunismus werde nicht als neue Utopie zurückkehren: "Ich glaube, in der Geschichte kommen Dinge nicht einmal wieder. Wir haben sehr viel Reformationsbedarf in Russland und in Europa, und ich glaube, auf diese Weise kommen neue Ideen. Aber diese Ideen werden nicht unsere Träume und Utopien von gestern wiederholen. Was kommt, muss von uns allen zusammen ausgeträumt werden. Wie die Zukunft aussieht, weiß nur die Zukunft", sagte er in der Sendung "Im Dialog" mit Michael Krons (Ausstrahlung Freitag, 27. Oktober 2017, 22.30 Uhr). Im Gespräch geht es weiter um die Ursachen und Folgen der Oktoberrevolution und das Verhältnis Russlands zu Europa und den baltischen Staaten.



Das Gespräch fand in der lettischen Hauptstadt Riga statt. Die baltischen Staaten seien für Russland immer etwas Besonderes gewesen. Noch jetzt könne man sehen, wie viel von der russischen Kultur hier erhalten bleiben könne. Über die Rolle der baltischen Staaten sagt Vatlin: "Es darf nicht wieder ein eiserner Vorhang zwischen Russland und dem alten Westen sein. Es muss eher die Brücke sein. Und ich habe das Gefühl, die baltischen Staaten und Riga haben gute Chancen dafür."



