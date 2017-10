München (ots) -



Neue Doku-Serie über Kinderärzte und ihre kleinen Patienten - Vier Folgen ab Mittwoch, 15. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



Die Pädiatrie ist für Mediziner eine ganz besondere Herausforderung - fachlich genauso wie emotional. "Auf Station - Die Kinderklinik" ist eine neue Doku-Serie über die Ärzte im Kinderzentrum (KiZ) der Universitätsmedizin Mannheim und ihre Teams. Sie alle kämpfen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr dafür, dass ihre kleinen Patienten schnell wieder gesund werden.



Die Ärzte im Kinderzentrum der Universitätsmedizin Mannheim sind rund um die Uhr für ihre kleinen Patienten im Einsatz. "Auf Station" zeigt dabei in jeder Folge unterschiedliche Geschichten. Die Familien wurden je nach Fall zwei Wochen bis drei Monate begleitet. "Die vier Folgen zeigen den Alltag im Kinderzentrum des Universitätsklinikums Mannheim. Unsere Ärzte und Pflegekräfte kümmern sich dort um alle medizinischen Probleme der Kinder - von kleineren Verletzungen bis hin zu großen Operationen auf höchstem universitärem Niveau. Dabei ist die Serie sicher auch eine wertvolle Informationsquelle für Eltern, deren Kinder ein ähnliches Problem haben wie die kleinen Patienten in den Folgen. Sie können sehen, was in diesen Fällen medizinisch machbar ist und wie die Behandlung abläuft.", erklärt Professor Dr. med. Frederik Wenz, ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Universitätsklinikums Mannheim.



Die kleine Jana (1 ½) leidet an einer Daumenhypoplasie. Ihr Daumen an der linken Hand hat keine Funktion, da der Mittelhandknochen fehlt. Ihre Eltern sind verzweifelt: Niemals wird ihre Tochter mit dieser Hand richtig greifen können. Doch bei der Erstuntersuchung stellt Dr. Svoboda eine überraschende Lösung vor.



Der eineinhalbjährige Konstantin ist gestürzt und hat eine Platzwunde an der Nase. Seine Mutter sorgt sich, dass der Junge nicht nur oberflächlich verletzt ist, sondern auch eine Fraktur am Schädel hat. Doch Dr. Lange kann zur Erleichterung der Eltern schnell Entwarnung geben.



Schon seit ihrer Geburt hat die kleine Alice Magenbeschwerden, muss häufig erbrechen und verweigert manchmal die Nahrungsaufnahme. Der Verdacht: Magenflüssigkeiten dringen ungehindert vom Magen in die Speiseröhre. Bei einer Untersuchung wird Dr. Adam klar, dass hier mehr im Spiel sein muss als ein "defekter" Wächter zwischen Magen und Speiseröhre. Dr. Adam nimmt die detektivische Forschung auf.



Die vier Episoden von "Auf Station - Die Kinderklinik" werden von Janus TV produziert.



