ORBCOMM erweitert sein Telematik-Angebotsspektrum für den Güterverkehr um eine konsolidierte LKW-, Trailer- und Kühlfahrzeug-Lösung



ORBCOMM Inc. (Nasdaq: ORBC), ein weltweit führender Anbieter von M2M- und IoT-Lösungen (Machine-to-Machine, Internet of Things) hat Anfang Oktober Blue Tree Systems Ltd. aus Galway (Irland) inklusive aller Tochtergesellschaften in den USA, Deutschland und Frankreich erworben. Mit seinen umfassenden Transportmanagement-Lösungen für LKW, Trailer und Kühltransporter unterstützt Blue Tree Systems mehr als 300 Kunden in Nordamerika, der EU, Großbritannien, Australien und Neuseeland.



Die Produkte von Blue Tree Systems erfüllen die Anforderungen von Transportunternehmen, die ihre Betriebsmittel und Prozesse in nur einer Anwendung konsolidieren wollen und eine möglichst einfache und unkomplizierte Integration zu bereits bestehenden Systemen wünschen. Die offene Android-Architektur der robusten mobilen Endgeräte von Blue Tree Systems bietet den Kunden eine flexible, effektive und einfach zu bedienende Anwendung. Mit seiner Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeitverwaltung, die auch regionale Bestimmungen innerhalb Nordamerikas und Europa berücksichtigt, ist Blue Tree Systems einer der fortschrittlichsten Anbieter auf dem Markt. Kunden von Blue Tree Systems profitieren dadurch von einer höheren Effizienz, gesteigerten Fahrsicherheit und einer nachhaltigen Einsatzoptimierung über die komplette Supply-Chain hinweg.



Der Erwerb von Blue Tree Systems bringt eine Erweiterung um Lösungen in den Bereichen LKW, mobile Endgeräte und temperaturgeführter Transporte mit sich, durch die der Branchenprimus für Lösungen im Güterverkehr ORBCOMM sein Portfolio im Segment Transportwesen stärkt. Kunden erhalten ab sofort Lösungen für nahezu alle Aspekte des Transportprozesses aus einer Hand. Darüber hinaus sorgt die Marktführerschaft von Blue Tree Systems für eine stärkere Präsenz in Schlüsselregionen wie Europa, dem mittleren Osten und Afrika.



'Die fortschrittlichen LKW-Lösungen und die ganzheitliche Software-Plattform machen Blue Tree Systems zu einer starken strategischen Erweiterung des ORBCOMM-Portfolios", so Marc Eisenberg, CEO von ORBCOMM. 'Zusammen mit dem Erwerb von inthinc im Juni dieses Jahres, versetzt uns Blue Tree Systems in die Lage, unseren Kunden die vollständigste Transportmanagement-Lösung am Markt anzubieten. Ab sofort offerieren wir unseren Kunden eine Lösung für annähernd alle Güterarten, Fahrzeugtypen und Verkehrsträger. Das macht uns zum klaren Weltmarktführer in diesem Bereich und im globalen industriellen Internet-of-Things.'



âEURzORBCOMM ist einer der weltweit führenden IoT-Anbieter, und wir sind überzeugt, dass uns die erhöhte Skalierbarkeit, die zusätzlichen Ressourcen, der größere Kundenstamm und die stärkere globale Präsenz von ORBCOMM bei unserem rapiden weltweiten Wachstumskurs unterstützen werden. Wir freuen uns darauf, die Stärke der Marke ORBCOMM in unseren Märkten zu nutzen", so Charlie Cahill, Gründer und CEO von Blue Tree Systems. 'ORBCOMM's Position als Marktführer für Lösungen im Bereich des gewerblichen Gütertransports bietet großartige Synergieeffekte und Erweiterungen für unsere Telematiklösungen. Zusammen bieten wir Transportunternehmen weltweit ein bisher unerreichtes und nachhaltiges Leistungsversprechen.'



ORBCOMM wurde während des Erwerbsprozesses durch Raymond James Financial Inc. (St. Petersburg, USA), Blue Tree Systems durch Investec Corporate Finance Ireland (Dublin, Irland) beraten.



Weitere Informationen:



Blue Tree Systems GmbH, Stephan Grimm Lautenschlager Str. 23a, D-70173 Stuttgart Tel.: +49 711 26 89 98-248 Fax: +49 711 26 89 98-241 stephan.grimm@bluetreesystems.com www.bluetreesystems.com



ORBCOMM Inc., Sue Rutherford 750 Palladium Drive Suite 368 Ottawa, Ontario, CANADA K2V 1C7 Tel.: +1 613.254.5269 rutherford.sue@orbcomm.com www.orbcomm.com



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:



Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 Fax: +49 731 96 287-97 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de



Blue Tree Systems



Seit zwanzig Jahren bietet Blue Tree Systems seinen Kunden in Europa und Nordamerika eine der umfassendsten Flottenmanagement-Lösungen am Markt, um die Flotteneffizienz zu optimieren, Kundendienstleistungen zu verbessern und Kosten zu senken. Die umfangreichen Funktionen, zum Beispiel Kraftstoff- und Performance-Beobachtung sowie Fahrzeugnavigation und -ortung, sind auf Zugmaschinen und gezogenen Einheiten gleichermaßen einsetzbar. Große Konzerne und mittelständische Unternehmen vertrauen auf die hohe Kompetenz in der detaillierten Datenerfassung/-analyse und im Performance Management. So decken zum Beispiel Logistik-Unternehmen wie Kühne + Nagel und DACHSER, sowie Lebensmittelhersteller wie Nestlé, Coca-Cola, Danone und Kerry mit Blue Tree Systems alle relevanten Aspekte einer wirtschaftlichen Flottenorganisation ab. Das reicht vom Kraftstoff- und Fahrstilmanagement, über Tachographen- und Temperaturüberwachung, bis hin zu Fahrzeug- und Anhängerortung. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz in Galway (Irland) liegt, ist in den USA, in Großbritannien, Frankreich, Schweden, Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten.



ORBCOMM inc.



ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) ist ein führender internationaler Anbieter von M2M- und IoT-Lösungen (Machine-to-Machine, Internet of Things) zum Verfolgen (Tracking) sowie zur Fernüberwachung und -steuerung stationärer und mobiler Anlagen in Schlüsselmärkten. Weltweit vernetzen Unternehmen ihre Betriebsmittel mit ORBCOMM-Produkten und -Services, um die Transparenz zu erhöhen und die Effizienz operativer Vorgänge zu steigern. Die breite Angebotspalette umfasst Asset-Überwachungs- und Steuerungslösungen samt lückenloser Satelliten- und Mobilfunkverbindung sowie leistungsstarke Hardware und intelligente Anwendungen. Ein ganzheitlicher End-to-End-Kundensupport von der Installation über die Implementierung bis hin zur Bestandskundenpflege komplettiert das reichhaltige Angebotsspektrum. Zum breitgefächerten OBCOMM-Kundenstamm gehören Unternehmen aus den Branchen (Bereichen) Transport und Supply-Chain, Lagerlogistik, Baumaschinen, Schifffahrt (Marine), Öl- und Gas-Gewinnung sowie staatliche Behörden.



Dies ist eine Pressemitteilung der Blue Tree Systems GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt. (END) Dow Jones NewswiresOctober 27, 2017 09:38 ET (13:38 GMT)