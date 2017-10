St. Gallen - Am Wochenende startet der Ski-Weltcup-Zirkus in Sölden in die Saison 2017/18 und die ersten Wintersportorte eröffnen auch in der Schweiz die Saison. Der Winter wird hierzulande natürlich mit besonderer Spannung erwartet, denn die letzte Saison war eher durchzogen. Wenn er in den Alpen nur nicht so schneearm wird wie der letzte, wird wohl die ganze Tourismusindustrie insgeheim hoffen, jetzt, da der Franken wenigstens für einmal nicht wieder stärker geworden ist.

Keine Frage, das Wetter muss mitspielen. Nicht einmal die beste Destination kann gegen dessen Kapriolen ankämpfen. Man kann zwar gegen die Schneearmut aufrüsten, doch das geht gewaltig ins Geld. In den letzten zehn Jahren hat der Kunstschneeanteil am Total der Pisten massiv zugenommen. Allein in der Schweiz von 10 auf 41%. In Österreich, das schon früher auf Kunstschnee setzte, liegt dessen Anteil bei über 70%. Und doch verlieren auch die klassischen Destinationen dort Gäste.

Der Skitourismus ist nicht nur witterungsbedingt hart umkämpft. Der Markt stagniert seit längerem bei einer Zahl von etwa 325 Millionen Skitouristen weltweit. Gleichzeitig findet ein Wettrüsten bei Bahnen und Pisten statt, was ins Geld läuft. Hinzu kommen neue Anbieter, die die traditionellen Stationen bedrängen. In Sotschi Skilaufen oder vielleicht sogar in Bansko? So abwegig ist das gar nicht mehr. Letzten Winter waren Schweizer Bekannte von mir in Bulgarien Skilaufen. Dort lässt sich mit Sicherheit vergleichsweise günstig Skilaufen. Nicht so wie bei uns, wo eine Familie schon zu den Besserverdienenden gehören muss, um sich noch ein paar Skitage in den Schweizer Bergen leisten zu können. Dies gilt längst nicht nur für die Luxusdestinationen ...

