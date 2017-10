Die führende Rolle des Unternehmens in der Branche, seine Mitwirkung in der Community und sein kontinuierliches Engagement für den Kundenservice werden aktuell durch sieben Auszeichnungen herausgestellt

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende externe Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen für das Jahr 2017 sieben Golden Bridge Awards gewonnen hat, darunter goldene Auszeichnungen für das Unternehmen des Jahres und die Kundendienstabteilung des Jahres, beide in der Kategorie IT-Services. Außerdem erhielt Rimini Street Auszeichnungen für das Programm des Jahres für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, das am schnellsten wachsende Unternehmen des Jahres, das Kundendienstteam des Jahres sowie in der Kategorie Video für die Markenbekanntheit. Rimini Street war zudem eines von nur fünf Unternehmen, die die Grand Trophy für herausragende Leistungen in drei oder mehr Preiskategorien gewonnen haben.

Bei den jährlich vergebenen Golden Bridge Awards ist die Weltspitze u. a. in den Bereichen betriebliche Leistung, Innovationen, Produkte und Services und Programme für die Kundenzufriedenheit aus jeder größeren Branche der Welt vertreten. Die Gewinner wurden am 18. September 2017 in San Francisco bekanntgegeben.

Rimini Street behält Position als Marktführer und Innovator auf dem Markt für Software-Support bei

Seit der Unternehmensgründung vor über zwölf Jahren hat sich Rimini Street darauf konzentriert, ein breites Angebot innovativer, erstklassiger Supportdienste für Unternehmenssoftware zu liefern, die über das hinausgehen, was allgemein im Rahmen der standardmäßigen Händlersupportprogramme verfügbar ist. Rimini Street konnte im Vergleich zu den jährlichen Gebühren des Händlers für Standard-Support Einsparungen von 50 Prozent ermöglichen.

Mit der Auszeichnung "Unternehmen des Jahres" wird die Position von Rimini Street als Marktführer und Innovator auf dem Markt für Software-Support bestätigt, bemessen am Wachstum und der Ausdehnung des Unternehmens im Jahr 2016. Dazu gehörte die Hinzunahme von Support-Services für SAP HANA Database und Oracle ATG Web Commerce sowie die Verstärkung der internationalen Präsenz des Unternehmens mit der Eröffnung von Niederlassungen in Osaka, Seoul, Melbourne und Stockholm. Rimini Street wurde auf der Basis seiner verzeichneten, vollständigen Finanzergebnisse für das volle Geschäftsjahr 2016 außerdem zum am schnellsten wachsenden Unternehmen des Jahres ernannt. Zu Beginn des Jahres gewann Rimini Street ferner bei den American Business AwardsSM 2017 den Stevie Award für das innovativste Technikunternehmen des Jahres.

Des Weiteren wurde Rimini Street für das Programm des Jahres für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ausgezeichnet, da das Unternehmen Engagement und Support für die Communitys auf der ganzen Welt gezeigt hat, in denen seine Mitarbeiter leben und arbeiten. Seit 2015 hat das Unternehmen über die exklusiv von Rimini Street finanzierte Rimini Street Foundation an Dutzende gemeinnütziger Vereinigungen in vielen Ländern gespendet, und seine Mitarbeiter haben weltweit in erheblichem Maße freiwillige Tätigkeiten ausgeübt.

Gewinn mehrerer Auszeichnungen für Kundenservice

Die Teams von Rimini Street für Global Service Delivery (weltweite Servicebereitstellung) und Global Siebel Service Delivery (weltweite Siebel-Servicebereitstellung) wurden erneut für ihre kontinuierliche Exzellenz beim Kundenservice ausgezeichnet. Die goldene Auszeichnung für die Kundendienstabteilung des Jahres verdiente sich das Team von Rimini Street für Global Service Delivery mit einer Gesamtbewertung für Kundenzufriedenheit von 4,8 von 5,0 (5,0 bedeutet "ausgezeichnet") im Jahr 2016 sowie damit, dass die durchschnittliche Zeit für die erstmalige Beantwortung in kritischen Fällen (P1) unter fünf Minuten blieb und mehr als 19.000 sehr komplexe Tier-3-Fälle gelöst werden konnten.

Außerdem gewann das Team von Rimini Street für Global Siebel Delivery für seine Bemühungen zur Bereitstellung ultra-reaktionsschneller, erstklassiger Services für Kunden weltweit die Auszeichnung für das Kundendienstteam des Jahres. Dadurch verdiente sich das Team mit fast perfekten 4,96 von 5,0 innerhalb des Unternehmens die höchsten Punktzahlen für Kundenzufriedenheit, und damit konnten zudem durchschnittliche Reaktionszeiten von weniger als fünf Minuten für kritische Probleme realisiert werden.

Rimini Street wurde ferner für seine Marketingarbeit mit einer goldenen Auszeichnung in der Kategorie Video Markenbekanntheit gewürdigt.

"Konzentriertes, unermüdliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden ist seit der Gründung von Rimini Street vor zwölf Jahren der zentrale Auftrag unseres Unternehmens, und wir fühlen uns geehrt, dass wir erneut für diese Arbeit gewürdigt und sogar zum Unternehmen des Jahres ernannt werden", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Rimini Street unterstützt seine Kunden bei der Maximierung des Werts ihrer bestehenden IT-Investitionen und bietet einen Wettbewerbsvorteil sowie zusätzliche Leverage für das Wachstum ihrer Unternehmen."

