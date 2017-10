Düsseldorf (ots) - Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf will zumindest mittelfristig in die Fußball-Bundesliga zurückkehren. Das erklärten Aufsichtsratschef Reinhold Ernst und sein Stellvertreter Carsten Knobel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Gerade aus Sicht des Aufsichtsrats muss man sicherstellen, dass man auf alles vorbereitet ist", sagte Knobel. Die Vereinsgremien halten beide für erstligareif. "In der Aufstellung, in der wir jetzt sind, sind wir auf höhere Aufgaben vorbereitet", erklärte Ernst. Die ursprüngliche Zielsetzung des Klubs, Platz eins bis sechs, werde nicht korrigiert, versicherte Ernst zwar. Aber er sagte auch: Wenn ihm jetzt Platz sechs am Ende der Saison anböte, würde er nicht unterschreiben, "das müssen wir auch nicht".



