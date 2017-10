Der DAX sollte nun am Verlaufshoch angekommen sein und in Folge wieder nach unten abdrehen. Ob es so kommt? Falls ja, sollte die neue Korrektur in eine lange Abwärtskorrektur münden.

Belastend dürfte sich nun die Katalonien-Krise auf den DAX auswirken. Das katalanische Parlament hat die Republik ausgerufen. Die Lage in Spanien kann noch sehr gefährlich werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.230 Punkten.

Nächste Anlaufmarke ist der obere Fibonacci-Fächer (Tageschart), obere Trendkanalbegrenzung (Wochenchart).

Oberer Fibonacci-Fächer (Tageschart), und obere Trendkanalbegrenzung (Wochenchart) erreicht!

Elliottwellen-Analyse sieht DAX-Verlaufshoch bei 13.250 Punkten.

Im aktuellen Kursbereich auf Trendwendesignale achten!

Katalonien-Krise im Blick!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat das Kursziel um 13.150 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...