nach den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage ist zumindest der Wochenausklang am Freitag versöhnlich. Die Evotec-Aktie gewinnt gut 5 % und nähert sich damit wieder der 18-Euro-Marke. Zufolge war der TecDAX-Titel infolge des Biotech-Kursmassakers in den USA bis auf knapp 16 Euro in die Knie gegangen. Damit fiel das Papier auch deutlich aus dem bisherigen charttechnischen Aufwärtstrend heraus. Auf Sicht von einer Woche notiert die Aktie immer noch fast 15 % im Minus.

