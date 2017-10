David McCaleb wird heute den letzten Flug von Air Berlin steuern. Der Amerikaner bereitet sich auf einen emotionalen Abschied von der Pleite-Airline vor. Eine "Ehrenrunde" soll es allerdings nicht geben.

Der Pilot des letzten Air-Berlin-Flugs geht mit mulmigem Gefühl an seinen letzten Start für die Airline. "Bittersüß", sei ihm zumute, sagte David McCaleb am Freitag in einem Reuters-Interview. "Es ist schon komisch, so ein Ende zu erleben."

Der 60-jährige Amerikaner ist ein Urgestein bei Air Berlin, seit 1977 Pilot und seit 27 Jahren für die rot-weißen Farben unterwegs. Er hat Aufstieg und Fall der 1978 gegründeten Airline erlebt und konstatiert nun nüchtern: Seit dem Börsengang 2006 und der verzögerten Eröffnung des geplanten Großflughafens BER sei Air Berlin in Schieflage geraten. "Operativ waren wir immer eine sehr sichere Airline. Unternehmerisch lief leider nicht immer alles gut." Seit dem Börsengang summierten sich die Verluste auf rund drei ...

