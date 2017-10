Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 30 auf 32 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Vor allem die Geschäftsentwicklung im Bereich Client Computing Group (CCG) mit PC, Tablets und Modems sowie in den sogenannten "anderen Bereichen", etwa Rechenzentren, sei im dritten Quartal stark gewesen, schrieb Analyst Mark Lipacis in einer Studie vom Freitag. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege zwar über dem Konsens, aber das ändere nichts an seinem Anlageurteil./ck/la Datum der Analyse: 27.10.2017

