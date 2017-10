Sparkol, Entwickler von VideoScribe, der Whiteboard-Animationslösung für Erklärvideos, hat ein Affiliate-Programm über Awin eingeführt.

Awin ist eins der größten globalen Affiliate-Vermarktungsnetzwerke mit mehr als 100.000 aktiven Publishern in über 180 Ländern rund um den Globus. Das Affiliate-Programm startet zunächst in Großbritannien, Europa, Australien und Kanada und soll in naher Zukunft auf weitere Regionen ausgedehnt werden.

"Unser weltweiter Nutzerstamm im Wirtschafts- und Bildungsbereich nimmt weiter zu und durch die Formalisierung unseres Affiliate-Programms mit Awin gewinnen wir einen weiteren Kanal, um unser Wachstum noch schneller zu skalieren", sagte Zoe Taylor, CEO von Sparkol.

"Angesichts neue Plattformen und neuer Software freuen wir uns, Publishern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre eigenen Netzwerke auszubauen, Umsätze zu steigern und die weltweit führende Software für Erklärvideos zu nutzen."

Anlässlich der Einführung des Affiliate-Programms von Sparkol werden für einen begrenzten Zeitraum Rabatte auf neue Jahresabonnements eingeräumt.

Richard Jenkins, CMO von Sparkol, sagte: "Wir haben eine Zeit lang über unser eigenes Affiliate-Programm mit Publishern zusammengearbeitet, die Übertragung an Awin professionalisiert unser Angebot jedoch und macht es den Publishern noch leichter. Der allgemeine Anklang von VideoScribe und der weltweite Übergang zu videobasierter Vermarktung und Bildung wird Affiliate-Partnern aus allen Regionen gute Provisionen einbringen."

Mit mehr als zwei Millionen Nutzern in 160 Ländern zählen die bedeutendsten Marken der Welt (HP, BBC, Sky und die Universität British Columbia), Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen, führende Bildungsträger, preisgekrönte Lehrkräfte, Wohltätigkeitsorganisationen, Aktivisten und zahlreiche Personen, die mithilfe von ansprechenden, immersiven Videos ihre Leidenschaften mit Leben erfüllen, zu den Kunden von VideoScribe.

Über VideoScribe

Video ist das Marketingtool Nummer eins, steigert nachweislich die Lerngeschwindigkeit und wird von mehr als 80 der Unternehmen eingesetzt, um in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen. VideoScribe ist die führende Software für Whiteboard-Erklärvideos, die leicht, schnell und kostengünstig einsetzbar ist. www.videoscribe.co

Über Sparkol

Weltweit führende Unternehmen, Pädagogen und Nutzer aus über 160 Ländern setzen ihr Vertrauen in Sparkol, das mit seiner Vision und der Entwicklung von VideoScribe, seiner Whiteboard-Animationslösung für Erklärvideos, und StoryPix, einer neuen Videolösung, eine Vorreiterrolle einnimmt. www.sparkol.com

