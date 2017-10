Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

nun sind sie also da, die Zahlen von Schwergewichten im US-Techsektor wie Amazon, Alphabet, Microsoft oder Intel. Und sie werden vom Markt sehr gut aufgenommen. Teilweise prozentual zweistellige Aufschläge bei den Aktien katapultieren den Nasdaq-100 Index regelrecht nach oben. Mit einer riesigen Kurslücke eröffnet der Index auf einem neuen Allzeithoch.

Daher lohnt sich durchaus der Blick auf das übergeordnete Bild im Tageschart. Ein riesiger ansteigender Keil ist hier zu erkennen, dessen Oberkante bei rund 6.190 Punkten verläuft. Bis dorthin reicht also das kurzfristige Kurspotenzial. Ein Ausbruch aus dem Keil zur Oberseite würde einer Trendbeschleunigung gleichkommen. Ob es dazu kommt, wird sich voraussichtlich aber erst in der kommenden Woche entscheiden.

Bei 6.013 Punkten bzw. am Wochentief bei 6.011 Punkten liegt von jetzt an das kurzfristige Schlüssellevel im Chart. Solange dieses verteidigt wird, ist der Aufwärtstrend intakt. Über 6.011 Punkten dominieren also die Bullen. Erst darunter dürfen sich die Bären wieder Hoffnung machen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2017 - 27.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2012 - 27.10.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 - Kursexplosion auf neues Allzeithoch