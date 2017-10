Calw (ots) -



Er wechselte häufig Wohnsitz und Stil, zeichnete gegen die Nazis an und zählte neben Dix und Kandinsky zu den Vertretern der Neuen Sachlichkeit: der Maler Richard Ziegler (1891-1992). Seinem Leben und Werk widmet sich das neue offizielle Internetportal www.richardziegler.de, das am Mittwoch in Calw im Beisein seiner Tochter Cornelia der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.



Erst vor wenigen Jahren sorgte ein Ziegler-Werk für Furore in der Kunstwelt. Sein Gemälde "Die Polizei" - entstanden im pulsierenden Berlin der Zwanziger Jahre - erbrachte 2010 ein spektakuläres Auktionsergebnis von mehr als 800.000 Dollar. Dem in der Kunstwelt hoch geachteten Maler, Zeichner und Grafiker nun auch ein digitales Denkmal zu setzen, dafür sahen die Verantwortlichen der Sparkasse Pforzheim Calw die Zeit überreif. Mit 200 Werken verfügt die Sparkasse über die größte Privatsammlung Zieglers.



Das neue Internetportal ermöglicht es einzutauchen in die Welt des Richard Ziegler, mit all den Facetten seines vielfältigen, 6000 Bilder umfassenden Gesamtwerks, das der Künstler selbst unter das Motto "Die menschliche Komödie" stellte. Die Nutzer erfahren in Wort, Bild und auch Bewegtbild alles über die Stationen seines Lebens - von den ersten künstlerischen Gehversuchen des Spätberufenen mit bald dreißig, über sein Wirken in der "Novembergruppe", seine Zeit im damaligen Jugoslawien und Mallorca bis hin zu seiner Rückkehr nach Deutschland und seinen letzten Jahren in Pforzheim und Calw.



DAS LEBEN RICHARD ZIEGLERS



Richard Ziegler wird am 3. Mai 1891 in Pforzheim geboren. Er besucht dort das Gymnasium, geht anschließend für ein Jahr nach Großbritannien und studiert dann Philologie in Genf, Greifswald und Heidelberg. An eine künstlerische Laufbahn ist all die Jahre nicht zu denken. Erst jetzt, nach der Promovierung im Jahr 1919, fasst er im Alter von 28 Jahren den Beschluss, Maler zu werden.



Schnell dringt er, der immer Autodidakt bleiben wird, in den Zirkel der einflussreichen Künstler vor. 1925 lässt er sich in Berlin nieder und stellt ab 1926 mit der rebellischen "Novembergruppe" aus, deren Namen eine Verbindung zur russischen Novemberrevolution von 1918 knüpft. Ziegler heiratet Mathilde Rosenthal, eine Verwandten des Künstlers Max Liebermann. Eine Ehe, die nur drei Jahre halten soll.



Anfang der Dreißiger gerät Ziegler mit dem aufstrebenden NS-Regime in Konflikt. Als erklärter Gegner der Nationalsozialisten emigriert er mit seiner jüdischen Verlobten und späteren zweiten Ehefrau Edith Lendt nach Jugoslawien auf die Insel Korcula und von dort nach England. Seine Abscheu vor der politischen Entwicklung in Deutschland verarbeitet er künstlerisch. In dieser Zeit entstehen Karikaturen von Nazi-Größen. 1940 erscheint in London ein Buch mit einer Auswahl von Zeichnungen unter dem Titel "We Make History". Für die Veröffentlichung wählt er das Pseudonym "Robert Ziller", um seine Verwandten in Deutschland nicht zu gefährden.



Kontakt nach Deutschland hält Richard Ziegler während des Zweiten Weltkriegs über den Schriftsteller - und Maler - Hermann Hesse. 1948 begegnen sich die beiden Männer in Baden in der Schweiz von Angesicht zu Angesicht. Ziegler ist angetan von dem Nobelpreisträger, fühlt sich ihm menschlich nahe, wie er in seinem Tagebuch notiert.



Ab 1937 bis zum Kriegsende lebt er in England und übersiedelt 1963 nach Mallorca. Erst im hohen Alter kehrt er 1989 zurück in seine Heimat, nach Pforzheim. Dort stirbt er am 23. Februar 1992 - knapp zwei Monate vor seinem 101 Geburtstag. Beerdigt wird er aber in Calw, wo er ab 1962 jährlich weilte, um zu arbeiten und wo er häufig seine Bilder zeigte. 1982 gründete er in Calw, der Hessestadt, die Richard-Ziegler-Stiftung, der er einen großen Teil seines Werkes hinterließ.



Richard Ziegler wird zu den wichtigen Künstlern zwischen "Expressionismus" und "Neuer Sachlichkeit" gezählt. Und auch sein Spätwerk, das dem "Expressiven Realismus" zugerechnet wird, findet große Beachtung.



Sein Leben und Schaffen findet sich nun vollständig dokumentiert auf dem neuen Internetportal www.richardziegler.de. Unter anderem solle auch die junge Generation so einen Zugang zu Richard Ziegler bekommen, sagte Stephan Scholl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw. Ein Vorhaben, dass die Familie Ziegler voll unterstützt. Sichtlich gerührt dankte Zieglers Tochter Cornelia allen Beteiligten für die Erinnerung an ihren Vater. Zumal einige der Mitinitiatoren, wie Heiko Rogge, der sämtliche Texte verfasste, und Jürgen Sautter von der Sparkasse, langjährige Freunde gewesen seien und ihn gut gekannt hätten.



DIE RICHARD-ZIEGLER-STIFTUNG



Die Richard-Ziegler-Stiftung, rechtlich unselbstständige Stiftung bei der Stadt Calw, wurde 1982 gegründet. Richard Ziegler brachte große Teile seines umfangreichen künstlerischen Werkes in diese Stiftung ein, um es vor Zersplitterung zu schützen.



Die Werkauswahl, die Ziegler gemeinsam mit Heiko Rogge traf, belegt typische Stationen seiner künstlerischen Entwicklung in allen vom Künstler angewandten Mal-, Zeichen- und Drucktechniken. "Aufgabe der Stiftung soll es sein, das Werk zu bewahren, es Interessierten zugänglich und in der Öffentlichkeit bekannt zu machen." Im Stiftungsvertrag verpflichtet sich die Stadt weiter, das "eingebrachte Werk (...) in angemessener Weise auszustellen. In ausschließlich Richard Zieglers Arbeiten bestimmten Räumen in dem künftigen 'Bürgerhaus' wird die Sammlung in einer ständigen Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus werden Sonderausstellungen veranstaltet." Bereits 1983 eröffnete die Stadt Calw die "Richard-Ziegler-Galerie," die 1987 zur "Galerie der Stadt Calw" erweitert wurde, seit 2002 aber in dieser Form nicht mehr existiert.



