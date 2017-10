Köln (ots) -



Unter dem Motto "Aufbruch!" widmen sich die 42. Tage Alter Musik in Herne vom 9. bis 12. November Rebellen, Reformern und Revolutionären. Das Festival ist das traditionsreichste Originalklang-Festival in Deutschland. Das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne präsentieren in neun Konzerten Programme aus vier Jahrhunderten. WDR 3 gestaltet das Programm und sendet alle Konzerte auf UKW und DAB+.



Dr. Richard Lorber ist verantwortlicher WDR 3 Redakteur und künstlerischer Leiter. Er hat herausragende Musiker aus ganz Europa eingeladen, die Musiken aus Portugal, Frankreich, England, Deutschland und Böhmen aufführen. Ein Highlight des Festivals ist die Oper "La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina" von Francesca Caccini, der ersten Opernkomponistin, die im frühen 17. Jahrhundert in Florenz lebte. Das französische Spitzenensemble Concerto Soave bekommt dabei prominente Unterstützung von María Cristina Kiehr.



Der abschließende Höhepunkt des Festivals ist das früheste Oratorium in deutscher Sprache: "Der blutige und der sterbende Jesus" von Reinhard Keiser aus dem Jahre 1705. Die Produktion der Capella Thuringia wird in einem Videostream live auf wdr3.de übertragen.



Bei dem international bedeutenden Alte Musik-Festival steht in diesem Jahr auch ECHO Klassik-Preisträger NeoBarock mit Altistin Marianne Beate Kielland auf der Bühne. Sie interpretieren lutherisch inspirierte Vokalmusiken. Die Prager Cappella Mariana präsentiert ihr Programm zur böhmischen Reformation erstmals in Deutschland. Das mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Ensemble Os Músicos do Tejo feiert in Herne sein Deutschland-Debüt mit Vokal-und Instrumentalwerken des 18. Jahrhunderts.



Weitere Informationen und die WDR 3-Sendetermine finden Sie im Internet unter www.wdr3.de und www.tage-alter-musik.de sowie über das WDR 3 Hörertelefon unter 0221-56789 333.







Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Eva Maria Wüst WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7123 Eva-Maria.Wuest@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de