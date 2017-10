Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitagnachmittag weiter spürbar fester tendiert. Bereits am Vormittag lagen die Kurse der österreichischen Benchmarkanleihen durch die Bank deutlich über den Werten des Vortags. Die Renditen, die damit auch heute aliquot etwas nachgaben, knüpften damit an ihre Vortagsverluste an.Am Vortag ...

