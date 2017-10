Bad Marienberg - Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG zahlt StufenzinsAnleihe V im Volumen von ca. Euro 23.070.000 vorzeitig zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH& Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Energiekontor AG, Bremen, zahlt aufgrund des ihr eingeräumten Kündigungsrechts die StufenzinsAnleihe V vorzeitig mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 zurück.

