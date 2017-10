Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Förderpreis Neues Deutsches Kino für Jan Zabeil bei den Internationalen Hofer Filmtagen



Vom Eröffnungsfilm zum Preisträger: Der Film "Drei Zinnen" von Autor und Regisseur Jan Zabeil wurde gestern Abend bei den 51. Internationalen Hofer Filmtagen als bester Nachwuchsfilm mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. "Drei Zinnen" entstand in Zusammenarbeit mit Debüt im Dritten des SWR und ist der zweite Film Jan Zabeils. Er erzählt von der Konkurrenz, die zwischen einem jungen Mann und dem Kind seiner Freundin entsteht und die in einer dramatischen Nacht in den Bergen kulminiert. "Regisseur und Autor Jan Zabeil entblättert scheinbar beiläufig, in ebenso sparsamen Dialogen wie archaischen Bildern die inneren Abgründe seiner Figuren. (...) Jan Zabeil gelingt mit 'Drei Zinnen' großes, bildgewaltiges Kino", begründete die Jury ihre Entscheidung.



Alexander Fehling, Bérénice Bejo und Adrian Montgomery spielen die Hauptrollen in dem Film, der eine Produktion der Rohfilm Productions in Koproduktion mit Echo Film und dem SWR ist, gefördert von der Mitteldeutschen Filmförderung, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem DFFF, dem DKM und dem IDM. Produzenten sind Benny Drechsel, Karsten Stöter und Andreas Pichler, die Redaktion liegt bei Stefanie Groß. Am 14. Dezember kommt "Drei Zinnen" in die deutschen Kinos.



Der Förderpreis Neues Deutsches Kino



ist mit 10.000 Euro dotiert und zeichnet den besten deutschen Nachwuchsfilm im Programm der Hofer Filmtage aus. Gestiftet wurde er von der Bavaria, dem Bayerischen Rundfunk und der DZ Bank. Für Jan Zabeil ist es die zweite Zusammenarbeit mit Debüt im Dritten, bereits sein Debütfilm "Der Fluss war einst ein Mensch" entstand in Zusammenarbeit mit der Nachwuchsreihe des SWR.



Fotos über ARD-Foto.de



Weitere Informationen und Filmausschnitt unter: http://x.swr.de/s/dreizinnen



Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2