Der Wegfall des Millionengeschäfts in der Türkei mit Turkish Airlines ist für Do&Co-Chef Attila Dogudan zwar schmerzhaft; er will dies aber in längstens drei Jahren kompensiert haben, sagte er im Interview im neuen "Trend".Turkish Airlines will, wie berichtet, am neuen Istanbuler Großflughafen mit einen anderen Caterer ...

