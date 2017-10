Investition wird zur Senkung der Treibhausgasemissionen durch Markteinführung von Technologie beitragen

Solidia Technologies meldete heute, dass OGCI Climate Investments in das Unternehmen investiert hat, um die Verbreitung der patentierten Zement- und Betontechnologie von Solidia, bei der CO 2 zum Einsatz kommt, zu unterstützen.

Die Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) ist eine von Vorstandsvorsitzenden geführte Initiative aus zehn Öl- und Gasunternehmen, die Maßnahmen der Branche gegen den Klimawandel bündelt. OGCI Climate Investments, ihr Investitionsinstrument im Volumen von einer Milliarde US-Dollar, unterstützt die Entwicklung, die Bereitstellung und den Ausbau neuer Technologien, welche die Treibhausgasemissionen erheblich senken werden.

"Unserer Ansicht nach können das Produkt und der Prozess von Solidia Technologies einen Wandel bei der Senkung der Treibhausgas- und Wasserbilanz der Zement- und Betonindustrie herbeiführen", sagte Dr. Pratima Rangarajan, CEO von OGCI Climate Investments. "Wir möchten bei der Kommerzialisierung im globalen Maßstab helfen, um die Verbreitung der Technologie für das Kohlendioxid-Recycling zu fördern."

Die Technologien von Solidia basieren auf nachhaltigem Solidia Cement und härten Solidia Concrete anstelle von Wasser mit CO 2 aus. So wird der Kohlendioxidausstoß um bis zu 70 Prozent reduziert und 60 bis 80 Prozent des in der Produktion verwendeten Wassers werden wiederverwertet. Die Prozesse von Solidia konzentrieren sich auf die Beton- und Zementmärkte, deren Volumina auf eine Billion US-Dollar bzw. 300 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Sie ermöglichen Herstellern erhebliche Kosteneinsparungen durch kürzere Aushärtungszeiten, einen geringeren Energie- und Rohstoffverbrauch, ein vermindertes Abfallaufkommen und einen niedrigeren Arbeitsaufwand.

"Die Markteinführung einer nachhaltigen Technologie ist ohne Unterstützung von Investoren wie OGCI Climate Investments unmöglich", sagte Tom Schuler, CEO und President von Solidia. "Es ist bewundernswert, dass Führungskräfte der Öl- und Gasindustrie sich zusammengeschlossen haben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ihr Engagement zur Senkung der Treibhausgasemissionen durch die Finanzierung bahnbrechender Lösungen wird die Verbreitung beschleunigen."

Zu den Investoren von Solidia zählen Kleiner Perkins Caufield Byers, Bright Capital, BASF, BP, LafargeHolcim, Total Energy Ventures und Bill Joy.

Die Oil and Gas Climate Initiative ist eine von Vorstandsvorsitzenden geführte Initiative, die das Ziel verfolgt, bei der Bekämpfung des Klimawandels eine führende Rolle aufseiten der Industrie zu spielen. An der OGCI sind zehn Öl- und Gasunternehmen beteiligt, die Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen bündeln. OGCI Climate Investments (OGCI CI) wird eine Milliarde US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren investieren, um Start-ups zu unterstützen und bei der Entwicklung von Technologien zu helfen, die das Potenzial haben, die Treibhausgasemissionen erheblich zu senken. Besuchen Sie bitte www.oilandgasclimateinitiative.com/.

