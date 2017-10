Zürich (ots) -



SWISS entscheidet sich erneut für die Nummer 1



Ein lange gehütetes Geheimnis wird gelüftet: Zum zweiten Mal in

Folge haben wir die Ausschreibung um die beliebten Schokoladengrüsse

der SWISS Flüge gewonnen. Chocolat Frey AG hat die Ehre, SWISS

Passagiere für weitere drei Jahre mit ihrer Schokolade zu verwöhnen.

Die SWISS-Fluggäste können zwischen der klassischen und einer

laktosefreien Variante wählen.



Für die Fluggesellschaft SWISS sind Schweizer Partner und Werte

von hoher Bedeutung. Deshalb kamen für die Ausschreibung nur

Hersteller in Frage, die hierzulande produzieren.



Chocolat Frey konnte den Auftrag erneut für sich gewinnen.

Ausschlaggebend war nicht nur die Produktion in der Schweiz, sondern

auch die hervorragende Qualität der Schokolade sowie die hohe

Bekanntheit und Beliebtheit von Frey.



"Für Chocolat Frey ist es eine Ehre, SWISS Passagieren jährlich

rund 17 Millionen 'süsse Momente' zu bescheren", so Hans-Ruedi

Christen, CEO von Chocolat Frey. "Wir sind stolz darauf, dass neben

dem Grusswort der SWISS weiterhin auch die Marke Frey ihren Platz

finden wird."



Das Beste aus der Schweiz



Die Herstellung der exklusiv für SWISS entwickelte Schokolade

findet im aargauischen Buchs statt. Die über 1'000 Mitarbeitenden der

Produktionsstätte stehen für "Swiss Made Schokolade" und unterstützen

die Fluggesellschaft in ihrem Swissness-Ansatz.



Über Chocolat Frey:



Chocolat Frey AG ist Marktleader unter den Schweizer

Schokoladenherstellern. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und

trägt seit mehr als 125 Jahren massgeblich zur Entwicklung der

heutigen Schweizer Schokoladekompetenz bei. Mit der Zusammenarbeit

mit der Non-Profit-Organisation "UTZ Certified" bekennt sich Chocolat

Frey AG zu nachhaltig, sozial- und umweltverträglich angebautem

Kakao.



Buchs/Aargau, 27. Oktober 2017



