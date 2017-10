Rekordpreise von Amazon und Alphabet brachten die Wall Street zur Eröffnung in Schwung. Die Aktien der Internetgiganten waren so teuer wie noch nie. Das stützte Dow Jones, Nasdaq und S&P 500.

Starke Geschäftszahlen von Amazon, Google und Microsoft ermuntern weitere Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. An der Wall Street legten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Freitag um bis zu 1,2 Prozent zu. Der Technologie-Index Nasdaq näherte sich ...

