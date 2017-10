München (ots) -



Neue Episode mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Tochter Shania produziert ihre erste Model-Sedcard - Montag, 30. Oktober 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die jüngste Geiss-Tochter Shania will unbedingt auf den internationalen Laufstegen als Model durchstarten. Carmen und Robert möchten sie an die beste Kindermodelagentur der Welt mit Sitz in Paris vermitteln. Um sich dort bewerben zu können, lassen sie professionelle Sedcard-Bilder von Roberto Geissini-Fotograf Angelo produzieren. Carmen sieht dem Geschehen mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits platzt sie vor Stolz, zweifelt aber auch, ob ihre Tochter schon alt genug ist für ein Leben als Model.



Carmen möchte ihre Tochter bei ihren Zukunftsplänen unterstützen, da sie selbst seit langem von einer Gesangskarriere träumt. Diesem Traum kommt Carmen nun einen weiteren Schritt näher. Nachdem das Kino in der Villa Geissini in ein Tonstudio umgebaut wurde, nimmt die Jetset-Lady dort ihr erstes Studioalbum auf. Sie hat viel geübt, denn sie möchte auf Shanias Geburtstagsparty ihren Göttergatten mit einem Liebeslied überraschen.



Am Tag des großen Geburtstagsfests herrscht allerdings das volle Chaos. Carmen bemerkt, dass der Veranstalter während der Vorbereitungen einiges im Garten kaputt gemacht hat und ist außer sich. Obwohl schon die ersten Gäste da sind, ist Carmen nicht fertig und Davina findet ihr Outfit nicht. Als dann auch noch der Strom ausfällt, verzweifelt selbst Robert. Muss die Party abgeblasen werden?



