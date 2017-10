Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!



Dienstag, 31. Oktober 2017, 17:00 Uhr



500 Jahre Reformation - Der Festakt Übertragung aus dem Stadthaus in Wittenberg Kommentator: Micha Wagenbach



Aus Wittenberg überträgt das ZDF live den Festakt zu 500 Jahren Reformation. An der Veranstaltung im Stadthaus nehmen zahlreiche Politiker und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen teil.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die Festrede. Weitere Redner sind unter anderen der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff und Staatsministerin Monika Grütters.



Musikalisch gestaltet wird das Programm vom Deutschen Symphonieorchester unter Leitung von Sir Roger Norrington sowie dem Hallenser Madrigalchor.



