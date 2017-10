Berlin (ots) - Anlässlich des Welt-Polio-Tages am 28.10.2017 erinnert Sabine Dittmar, Sprecherin für Gesundheitspolitik der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, dass man das Impfziel der WHO noch immer nicht erreicht hat.



Mit einer Impfquote von 94,5 % fehlen noch immer 0,5 %. Diese Lücke gilt es zu schließen. Neben der Schutzimpfung für Kinder und Erwachsene ist auch die labordiagnostische Untersuchung auf Polioviren wichtig von Patienten mit entsprechenden Lähmungserscheinungen oder viraler Hirnhautentzündung.



Dittmar appelliert zudem an jeden Einzelnen, den Impfstatus zu kontrollieren und Schutzimpfungen ernst zu nehmen. "Aktivieren Sie Ihr Schutzschild mit einem kleinen Piks und schützen Sie sich und andere!", so die Forderung der Medizinerin und Gesundheitspolitikerin.



