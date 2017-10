Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Rekordjagd zum Wochenausklang fortgesetzt. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 13.218 Punkte. MDAX und TecDAX zogen ebenfalls deutlich an. Gestützt wurde die Stimmung nicht mehr nur von der Verlängerung der Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank, sondern auch von guten Wirtschaftsdaten aus den USA. Dort ist die Wirtschaft im dritten Quartal um annualisiert 3 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Der Euro fiel daraufhin erstmals seit Mitte Juli unter 1,16 Dollar.

Gewinner der Dollar-Stärke waren die exportorientierten Titel, allen voran die Papiere der Autohersteller. VW stiegen als größter DAX-Gewinner um 4,5 Prozent, getrieben auch von ihren Quartalszahlen. Trotz aller Probleme mit den Dieselfahrzeugen läuft es operativ bei VW sehr gut. So ist das Ergebnis vor Sondereinflüssen rund 9 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. In Zahlen wurden hier 4,3 Milliarden Euro verdient, erwartet wurden hingegen knapp 4 Milliarden. Daimler zogen um 1,7 Prozent an, BMW um 1,1 Prozent. Aber auch andere exportorientierte Titel waren gesucht, so BASF mit einem Plus von 1,3 Prozent und Siemens, die um 2,2 Prozent stiegen.

Linde weiter gesucht

Zweitgrößter DAX-Gewinner waren Linde mit einem Plus von 3 Prozent. Getrieben wurde der Kurs allerdings weniger von den Quartalszahlen, die keine größeren Abweichungen zur Markterwartung zeigten. "Im Vordergrund steht ganz klar der Zusammenschluss mit Praxair", so ein Aktienhändler. Hier sei wichtig, dass das Unternehmen die erforderliche Zustimmung seiner Aktionäre erhalte. Derzeit haben bereits knapp 68 Prozent dem Umtausch zugestimmt, Linde strebt mindestens 74 Prozent an.

Auf der Verliererseite standen die Banken. Sie gelten als Verlierer der weiterhin extrem lockeren Geldpolitik und der niedrigen Zinsen langlaufender Anleihen. Deutsche Bank und Commerzbank fielen um je 1,7 Prozent. Daneben gaben Deutsche Börse um 1,2 Prozent nach, der Börsenbetreiber sieht noch nicht die richtigen Bedingungen für ein Aktienrückkaufprogramm.

Im TecDAX setzten Aixtron ihre Hausse mit einem Plus von 11,5 Prozent fort, im MDAX verloren Talanx mit der Senkung der Jahresprognose wegen der Hurrikan-Schäden 1,8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,7 (Vortag: 114,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,99 (Vortag: 4,83) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.217,54 +0,64% +15,12% DAX-Future 13.214,00 +0,59% +15,56% XDAX 13.220,49 +0,51% +15,49% MDAX 26.710,00 +0,74% +20,38% TecDAX 2.526,13 +1,44% +39,43% SDAX 11.942,31 +0,31% +25,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,44 75 ===

