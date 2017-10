Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht nachgegeben. Nach einem freundlichen Start rutschte der SMI im Tagesverlauf mehr und mehr nach unten, womit sich letztlich zum zweiten Mal in Folge auch auf Wochensicht ein Minus ergab. Positive Impulse blieben an einem von Spezialsituationen geprägten Handelstag weitgehend aus. So gaben etwa LafargeHolcim und UBS - letztere trotz guter Zahlen - nach und Clariant standen nach dem Abbruch der Fusionspläne mit Huntsman zeitweise deutlich unter Druck.

Die Zurückhaltung unter den Investoren wurde in Marktkreisen unter anderem auf die Zuspitzung der Krise um Katalonien zurückgeführt. Dort hatte zuerst das Parlament der Region Katalonien für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Der spanische Senat hat in der Folge eine Entmachtung der katalanischen Regionalregierung und andere Zwangsmassnahmen gebilligt. Das Szenario hatte sich zwar bereits abgezeichnet, führte aber dennoch zu einer gewissen Verunsicherung unter den Marktteilnehmern. Positive Konjunkturdaten aus den USA vermochten die Stimmung nicht mehr zu heben.

Der SMI schloss 0,18% tiefer bei 9'183,42 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,6%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,20% auf 1'500,38 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12% auf 10'531,06 Punkte. Von den ...

