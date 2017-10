Ein pessimistischer Ausblick und eine gestrichene Dividende haben einen Ausverkauf bei Mattel ausgelöst. Die Aktien des Barbie-Anbieters stürzten am Freitag um mehr als 17 Prozent ab und waren mit 12,71 Dollar zeitweise so billig wie zuletzt vor achteinhalb Jahren. Dabei wechselten innerhalb der ersten 90 Handelsminuten an der Wall Street...

Den vollständigen Artikel lesen ...