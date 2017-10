Selbst Experten durchblicken die Besteuerung von Aktien- und Immobilienfonds kaum noch. Das macht das System anfällig für Tricksereien. Im Januar 2018 treten neue Regeln in Kraft.

Unbürokratischer wird es, Steuertricks werden verhindert und hohe Risiken für den Fiskus ausgeräumt. Das alles soll das Investmentsteuerreformgesetz bringen. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich nicht nur die Regelung, mit der dubiose Aktiendeals zu Lasten des Staates - die als "Cum-Cum"-Geschäfte bekannt gewordenen Steuerschlupflöcher - unterbunden werden. Die Reform bedeutet auch, dass die bisher äußerst komplexe und aufwendige Besteuerung von Investmentfonds und ihrer Anleger radikal geändert wird. Die von den Bundesländern seit Jahren angemahnten und 2016 beschlossenen neuen Regeln treten Anfang 2018 in Kraft.

2016 waren in Deutschland etwa 2,2 Billionen Euro in Investmentfonds angelegt - also in ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Vermögen, das in Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe möglichst ertragreich investiert wird. Auf Publikums-Investmentfonds, die jedem Anleger offen stehen, entfielen seinerzeit 883 Milliarden Euro, auf Spezial-Investmentfonds 1,339 Billionen Euro (1339 Milliarden Euro). Betroffen sind - soweit es sich um Publikumsfonds handelt - Aktienfonds, Mischfonds sowie offene Immobilienfonds.

Das bisherige Recht war extrem komplex und verwaltungsaufwendig - für Bürger, Unternehmen und Finanzbehörden. Bisher erfolgt die Besteuerung erst auf Ebene des Anlegers, über die Abgeltungsteuer. ...

