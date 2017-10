Die spanischen Großbanken kommen beim Abbau ihrer faulen Kredite voran. Doch die Kunden sind wegen der Katalonien-Krise nervös. Die Banco Sabadell zieht Spitzenmanager aus der Region ab.

Der Streit um Katalonien verunsichert die spanischen Großbanken. Die Banco Sabadell bestätigte am Freitag, einen Teil des Managements aus Katalonien abzuziehen und sich zeitweise mit Geld der Europäischen Zentralbank (EZB) eingedeckt zu haben. Sabadell und der Konkurrent BBVA sind stark von Katalonien abhängig, rund ein Drittel der Einlagen stammt aus der wirtschaftsstarken Region. "An einigen Tagen waren die Kunden nervös", sagte BBVA-Chef Carlos Torres am Freitag nach der Vorlage der Quartalszahlen. Es habe kleinere Bewegungen bei den Guthaben gegeben, aber inzwischen habe sich die Lage normalisiert. Die BBVA hat ihren Sitz zwar in Bilbao im Baskenland, ist aber nach dem Kauf von zwei Sparkassen einer der größten Kreditgeber ...

