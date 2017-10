Siebenjähriges Darlehen weist Zinsbindung von 2,03 auf

Die weltweit tätige Immobilien-Investmentgesellschaft Kennedy Wilson (NYSE: KW) ("KW") hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen und sein Eigenkapitalpartner die bestehende Baufinanzierung der Phase II von Clancy Quay refinanziert haben. Nach der Fertigstellung wird Clancy Quay aus 845 Einheiten in einer High-End-Siedlung aus Mehrfamilienhäusern am Südufer des River Liffey in Dublin, Irland, auf dem historischen Standort der Clancy Barracks bestehen. Die Finanzierung wurde nach der vollständigen Realisierung von Phase II gesichert.

Das neue Darlehen in Höhe von 45 Millionen weist eine Zinsbindung von 2,03 auf, die im Jahr 2025 zuteilungsreif wird und Bareinnahmen in Höhe von 7 Millionen generieren wird. Der Bau der Phase II von Clancy Quay wurde im Sommer 2017 abgeschlossen, und es wird davon ausgegangen, dass das Projekt bis zum ersten Quartal 2018 stabilisiert sein wird.

"Wir freuen uns, dass wir nach dem Abschluss eine günstige Festzinsfinanzierung und eine aktive Verpachtung von Phase II in Clancy Quay erhalten", sagte Mary Ricks, President und CEO von Kennedy Wilson Europe. "Mit Kosteneinsparungen von über 230 Basispunkten wird uns das neue Darlehen ermöglichen, den Immobilien-Cash-Flow zu maximieren, während wir an der Fertigstellung der größten Apartmentsiedlung in Irland arbeiten. Das Portfolio von Kennedy Wilson aus Mehrfamilienhäusern besteht jetzt aus 2.000 Einheiten in Irland, und wir sind weiterhin bestrebt, langfristig in dieses Portfolio zu investieren und es zu vergrößern."

Clancy Quay wurde im Jahr 2013 von Kennedy Wilson erworben und besteht aus drei Phasen. Die erste Phase besteht aus 423 vollständig eingerichteten Einheiten. Phase II besteht aus weiteren 163 neuen Apartments, Townhouses und Hofhäusern mit High-End-Inneneinrichtungen, modernen Küchen und großzügigen Balkons/Terrassen.

Kennedy Wilson konnte sich die Planfeststellung für die 2,8 Morgen große Phase III des Projekts sichern, die aus insgesamt 259 neuen Einheiten bestehen wird, deren Abschluss für das Jahr 2020 erwartet wird. 13 Einheiten der Phase III befinden sich zurzeit im Bau und sollen im ersten Quartal 2018 verfügbar sein. Sobald im Jahr 2020 alle Phasen abgeschlossen sind, wird Clancy Quay mit insgesamt 845 Einheiten die größte Apartmentsiedlung in Irland sein.

Die Bewohner von Clancy Quay haben exklusiven Zugang zu luxuriösen Annehmlichkeiten wie einem hoch modernen Fitnessstudio, einem Kinosaal, einem Spielraum und einer professionellen Küche für Events. Clancy Quay befindet sich nahe Phoenix Park sowie mehreren Verkehrsverbindungen, inklusive Zugang zur Stadtbahn LUAS vom naheliegenden Bahnhof Heuston aus sowie den Dubliner Buslinien.

