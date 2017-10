Red Pine Exploration hat die Ergebnisse einer unabhängigen Analyse zu seinem Wawa-Goldprojekt vorgelegt. Demnach deuten die bisherigen Daten darauf hin, dass es sich hier nicht um einzelne Goldzonen handelt, sondern ein ganzes Goldsystem im Erdboden steckt.

Diverse Goldzonen idetifiziert

Das Wawa Goldprojekt entpuppt sich immer mehr zu einer wahren Goldgrube. In den vergangenen 125 Jahre förderten hier bereits acht Minen zusammen rund 120.000 Unzen Gold aus dem Boden. Red Pine Exploration ist seit dem Jahr 2014 auf der Liegenschaft aktiv und hat bereits eine Ressource nach dem kanadischen Börsenstandard NI 43-101 vorgelegt, die 1,088 Mio. Unzen bei durchschnittlich 1,71 g/t Gold im inferred-Status ausweist. Nachdem man dieses Jahr bereits 25.000 Bohrmeter niedergebracht hat, wurde am Donnerstag eine unabhängige Analyse veröffentlicht, die die bisherigen Bohrergebnisse sowie die historischen Daten in einen geologischen Zusammenhang stellt. Die Kernaussage: Inzwischen hat das Team um CEO und Gründer Quentin Yarie insgesamt 16 (!) einzelne Goldzonen auf der Liegenschaft identifiziert.

Hochgradige Zone mit bis zu 2,5 Mio. Unzen Gold

Der Blick auf die jüngste Unternehmensmeldung zeigt das Potenzial der einzelnen Goldzonen auf. Die diversen Explorationsziele auf der Hangingwall, der Platte über der geologischen Verwerfung (vereinfacht ausgedrückt), kommen demnach auf 3 Mio. bis 9 Mio. Tonnen mit Graden von 1 bis 2 g/t Gold. Bei der Footwall, die die Unterseite der Verwerfung darstellt, sind es 6 Mio. bis 17 Mio. Tonnen mit Graden von 1 bis 2 g/t Gold. Als die vielversprechensten Goldzonen gelten dabei die hochgradigen Gebiete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...