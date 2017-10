Die syrische Regierung ist nach Einschätzung von UN-Experten für den Giftgasangriff am 4. April mit mehr als 80 Toten verantwortlich. Russland meldet Zweifel an dem Bericht an.

Syrien ist nach Einschätzung von UN-Experten für den verheerenden Giftgasangriff auf die Stadt Chan Scheichun mit mehr als 80 Toten verantwortlich. Die Experten seien "überzeugt", dass Syrien am 4. April dieses Jahres in Chan Scheichun Sarin-Gas eingesetzt habe, heißt es im jüngsten Bericht des sogenannten Joint Investigative Mechanism (JIM), der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Der JIM ist das gemeinsame Untersuchungsteam der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag. UN-Chef Guterres hatte den rund 30 Seiten langen Bericht am Donnerstag dem Sicherheitsrat übergeben.

Russland meldete Zweifel an dem Bericht an. Darin passe vieles nicht zusammen, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Es gebe "logische Fehler, dubiose Zeugen und unbestätigte Beweise". Als Verbündeter der syrischen Regierung sieht Russland die Schuld bei der Opposition. ...

