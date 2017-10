The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2017



ISIN Name



CA92647B1013 VICTORY RESOURCES CORP.

NO0010308240 WEIFA ASA A NK 7,50

XS0980363344

XS1093814116