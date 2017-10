ROM (dpa-AFX) - Kataloniens Bekenntnis zur Unabhängigkeit ist laut dem italienischen Außenminister Angelino Alfano ein "sehr ernster Akt und jenseits der gesetzlichen Grenzen". "Italien erkennt die heute verkündete einseitige Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlaments von Katalonien nicht an und wird diese nicht anerkennen", sagte Alfano in einer Stellungnahme am Freitag. Ein Dialog sei notwendig, um die spanische Bevölkerung vor einer "Eskalation der Spannungen" zu bewahren. Eine solche Situation sei "weit entfernt von einem einigen und starken europäischen land wie Spanien"./alv/gma/DP/stb

AXC0290 2017-10-27/20:48