Düsseldorf (ots) - Peter Maffay (68) lässt sich von Rechtspopulisten im Bundestag nicht demotivieren. "Die kann man ja jetzt nicht hinauskomplimentieren, die sind gewählt worden, also muss man mit Argumenten und Programmen antworten, und zwar derart, dass man diejenigen, die AfD gewählt haben, wieder zurückholt", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Sich zurückzulehnen und zu denken, es lasse sich nichts ändern an den Verhältnissen, sei aber dummes Zeug, sagte der Musiker. "Wenn ein Teil der Bevölkerung nicht am Wohlstand partizipiert, wenn die Einwanderungspolitik keine klaren Konturen hat und die Leute, die dafür verantwortlich sind, keine klare Position beziehen, dann ist da etwas verschlafen worden", sagte Maffay. Das sei seiner Meinung nach der Grund für die Verwerfungen. Die Lösung könne nur in der Analyse liegen: "Was hat dazu geführt, dass das so ist? Und was muss man machen, um diese Entwicklung wieder zu korrigieren?" Maffay engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und für Toleranz.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621