TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 10/27/17 -- The common shares of Captor Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Captor Capital Corp. ("Captor") is a diversified investment and merchant banking firm focused on the mining, technology and industrial sectors. Captor intends to take advantage of special situations and merchant banking opportunities, as such opportunities arise, and make investments in other sectors which the Issuer identifies from time to time as offering particular value. It is intended that Captor will acquire and hold securities for both long-term capital appreciation and shorter-term gains.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Captor Capital Corp. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Captor Capital Corp. ("Captor") est une societe d'investissement diversifiee et de banque d'affaires specialisee dans les secteurs minier, technologique et industriel. Captor a l'intention de profiter de situations speciales et de possibilites de banque d'affaires, a mesure que de telles occasions se presentent, et de faire des investissements dans d'autres secteurs que l'Emetteur identifie de temps a autre comme offrant une valeur particuliere. Il est prevu que Captor acquerra et detiendra des titres a la fois pour l'appreciation du capital a long terme et pour les gains a court terme.

Issuer/Emetteur: Captor Capital Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CPTR Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 167 141 342 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 0 emission: Diversified Industries/Societes CSE Sector/Categorie: diversifiees CUSIP: 14075H 10 3 ISIN: CA14075H 10 3 8 Boardlot/Quotite: 1000 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 30 octobre/October 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: March 31/le 31 mars Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com