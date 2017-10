Barossa Valley, Australien (ots/PRNewswire) - JACOB'S CREEK präsentiert ihre aktuelle Werbekampagne mit einer starken Promi-Kraft. Die Premium-Weinserie DOUBLE BARREL wird in einer neuen Fernsehwerbung mit dem Titel Two Barrels, One Soul (zu Deutsch etwa: Zwei Fässer, eine Seele) und dem berühmten australischen Schauspieler Chris Hemsworth als Erzähler vermarktet.



Im Video erhalten Zuschauer kurze Einblicke in die Herstellung von DOUBLE BARREL - eine preisgekrönte australische Weinserie. Die epische Geschichte beginnt in einer schottischen Whisky-Brennerei, zeigt die Überquerung der Kontinente und endet auf dem Weingut im australischen Barossa Valley.



Die Entwicklung der Produktreihe JACOB'S CREEK DOUBLE BARREL war ein komplexer Vorgang, der im Laufe vieler Jahre perfektioniert wurde. Zunächst reift der Wein in Weinfässern und wird dann in Whiskyfässer umgefüllt, wo er seinen aromatischen, vollmundigen und geschmeidigen Charakter ausbildet. Durch die neue kreative Werbekampagne wird das Engagement der Winzer und Beteiligten von DOUBLE BARREL zum Leben erweckt, denn die wahre Leidenschaft und der unnachgiebige Einsatz dieser Menschen wird lebendig dargestellt.



Schauspieler Chris Hemsworth, bekannt durch THOR und THE AVENGERS, kommentierte dies mit den Worten: "Ich bin stolz, dass ich diese Geschichte für JACOB'S CREEK erzählen darf. DOUBLE BARREL ist ein gutes Beispiel für die australische Innovationskraft, einen einzigartigen Wein zu kreieren. Ich freue mich bereits auf die Verkostung des nächsten Jahrgangs in Barossa im Jahre 2018."



Derek Oliver, Global Marketing Director von JACOB'S CREEK, erklärte hierzu: "Unsere preisgekrönte DOUBLE BARREL Serie ist das Ergebnis des Erfindergeists und Könnens unserer Weinmacher. Wir von JACOB'S CREEK legen Wert auf ein authentisches Gefühl für den Ort und möchten hochwertige australische Weine in der Welt vermarkten."



"Chris ist die perfekte Person, um die selbstbewusste, inklusive australische Einstellung zu verkörpern, die synonym für unsere Weine steht. Er hat eine souveräne Ausstrahlung und eine zugängliche Art. Außerdem legt er deutlichen Wert darauf, eine schöne Zeit mit der Familie und dem Freundeskreis zu verbringen. Dies, gepaart mit seinem weltweiten Ansehen, macht ihn zur richtigen Person, um diese Geschichte der Welt zu erzählen. Wir sind hoch erfreut über unsere Zusammenarbeit mit ihm."



Two Barrels, One Soul wurde in der australischen Niederlassung der führenden weltweiten Agentur AnalogFolk entworfen und von The Sweet Shop produziert. Das neue Video ist online verfügbar unter http://www.jacobscreek.com/au/our-wines/double-barrel.



JACOB'S CREEK DOUBLE BARREL:



- Auf 20 Märkten weltweit erhältlich - Über 90 Punkte für Double Barrel Cabernet Sauvignon und Double Barrel Shiraz - Goldmedaille und Trophäensieg für Double Barrel Shiraz



Anmerkungen für Redakteure:



Über Jacob's Creek



Jacob's Creek zählt zu den größten internationalen Weinmarken Australiens. Das Unternehmen bietet Qualitätsweine mit vielfältigen Aromen. Es wurde 1976 gegründet und nach dem Ort benannt, wo Johann Gramp im Jahre 1847 seine ersten Weinreben anbaute: am Flussufer des Jacob's Creek. Mit diesem Schritt gründete Johann das erste kommerzielle Weingut im Barossa Valley: Das Unternehmen Gramp & Sons kann auf 170 Jahre Innovation in der Weinherstellung zurückblicken.



Alle Weine werden mit größter Sorgfalt hergestellt, wobei die Geschmackswünsche der Verbraucher stets im Mittelpunkt stehen. Angesichts der mehr als 7.000 Medaillen, die das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren für Weine des gesamten Sortiments erhielt, vertrauen Verbraucher auf das Qualitätsversprechen des Unternehmens.



Jacob's Creek ist eine eingetragene Handelsmarke von Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.



Genießen Sie die Weine von Jacob's Creek mit Verantwortungsbewusstsein.



