Zürich - Zum 20. Mal in Folge hat EY in der Schweiz heute die Auszeichnungen zum Entrepreneur Of The Year vergeben. Dies in den Kategorien «Dienstleistung/Handel», «Industrie/Hightech/Life Sciences», «Emerging Entrepreneur» und «Family Business». An der Gala im Kursaal in Interlaken trafen sich rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur, darunter zahlreiche ehemalige Gewinner.

Das 20-Jahr-Jubliäum der Schweizer Ausgabe des Unternehmerpreises fällt zusammen mit dem 100-Jahr-Jubiläum von EY in der Schweiz und wirft zusätzlichen Glanz auf den Gala-Abend. Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann, selbst auch erfolgreicher Unternehmer, hat dem Preis und den Wettbewerbsteilnehmern mit seinem Auftritt eine ganz besondere Ehre erwiesen: «Die Digitalisierung bietet für die Schweiz grosse Chancen. Wir wollen Innovationschampion bleiben - dafür brauchen wir mutige und erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer! Preise wie der «Entrepreneur of the Year»-Award fördern die Wertschätzung für das Unternehmertum und machen Mut. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern und danke Veranstaltern und Sponsoren für ihr zwanzigjähriges Engagement.»

Ebenfalls als Ehrengast anwesend war Dr. José Ramos-Horta, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Präsident von Timor-Leste. Mit seinem beeindruckenden Hintergrund und als Gesicht der weltweit bekannten «Timor Foundation» sprach er über die Bedeutung von Unternehmertum für eines der ärmsten Länder der Welt.

Marcel Stalder, CEO von EY in der Schweiz, freut sich mit den Gewinnern: «Für mich zeigt sich in dem Engagement der teilnehmenden Unternehmer, was die Schweiz als Innovationsstandort auch in Zeiten von digitaler «Disruption» stark macht: erstklassiges Know-how und ganz viel Leidenschaft. Der Entrepreneur of The Year-Award steht für genau diese Tugenden und ist unser Bekenntnis zum Schweizer Unternehmertum.»

Je ein Entrepreneur Of The Year-Award 2017 in der Schweiz geht an:

Thomas Hanan, Webrepublic AG, Zürich,Kategorie «Dienstleistung/Handel» Paul J. Wyser, Wyon AG, Appenzell Steinegg,Kategorie «Industrie/Hightech/Life Sciences» Dr. Jurgi Camblong, Sophia Genetics SA, Saint-SulpiceKategorie «Emerging Entrepreneur» Max Renggli, Renggli AG, Schötz,Kategorie «Family Business» Hansjörg Wyss, Unternehmer, Mäzen und Philanthrop, wird als «Master Entrepreneur» gewürdigt.

Thomas Hanan: Pionier für digitales Marketing

Thomas Hanan, Gründer, Mitinhaber und CEO der Zürcher Webrepublic AG, erhält den Award zum Entrepreneur Of The Year 2017 in der Kategorie «Dienstleistung/Handel». Hanan hat schon früh an das Potenzial eines wissenschaftlich gestützten, digitalen Marketings geglaubt und 2009 nach Stationen bei Yahoo und Google sein unternehmerisches Wirken darauf ausgerichtet. Heute ist der studierte Marketingspezialist erste Wahl in diesem Gebiet und hat sein Unternehmen innert weniger Jahre zur grössten, inhabergeführten Agentur für intelligentes digitales Marketing entwickelt. Die Jury meint: «Thomas Hanan beeindruckt als Entrepreneur mit Sinn für das Wesentliche in der digitalen Welt. Sein Verständnis von sozialer Verantwortung als Arbeitgeber ist vorbildlich. Das Gesamtpaket ist absolut überzeugend und für uns preiswürdig.»

Paul J. Wyser: Herr der Mini-Batterien

Mit Paul J. Wyser, Gründer und langjähriger Geschäftsführer der Wyon AG, zeichnet die Jury in der Kategorie «Industrie/Hightech/Life Sciences» einen Unternehmer, einen Entwickler und einen Überzeugungstäter aus. Paul J. Wyser hat sich mit seinen Kleinst-Lithium-Ionen-Batterien ...

